В Краснодаре и Сочи из-за подозрительных предметов эвакуировали две школы

В Краснодаре и Сочи 7 апреля из-за найденных подозрительных предметов эвакуировали учеников и сотрудников двух школ.

Сообщение об эвакуации учебного заведения в краевой столице появилось в социальных сетях.

«Сейчас позвонили родственники и сказали, что заминирована 44 школа в Краснодаре. Детей отпустили, довольные убежали домой. Школу, конечно, эвакуируют не первый раз, однако будьте бдительны», — написала в Facebook пользователь Ольга Чемерская.

В полиции подтвердили данное сообщение и уточнили, что утром поступило сообщение о том, что на на территории школы-гимназии на земле лежал подозрительный предмет. На место прибыли оперативные службы, кинологи и дежурные наряды. В целях обеспечения безопасности всех учеников и педагогический состав вывели с территории школ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские обследовали прилегающую территорию. В результате проверки взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Также в СМИ появилась информация о том, что в Сочи утром 7 апреля из-за подозрительного предмета эвакуировали гимназию № 5 на улице Адлерской в Хостинском районе. В полиции эту информацию также подтвердили и сообщили, что возле гимназии нашли бесхозную сумку, ее обследовали кинолог с собакой. Опасных предметов не нашли, в 9:10 правоохранители сняли оцепление и занятия возобновились.

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