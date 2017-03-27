В Краснодаре имущество завода «Седин» выставили на торги за 76 млн рублей

Имущество ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» в марте выставили на торги. Об их проведении объявил конкурсный управляющий Евгений Слушкин.

В один лот объединили движимое имущество завода. За указанную сумму планируют продать краны полукозловые и электромостовые, компрессоры, листосгибочный пресс.

Аукцион пройдет в отрытой форме 18 мая, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее имущество завода «Седин» планировали выставить на торги в декабре 2016 года.

Представители органов исполнительной власти Кубани 10 ноября встретились с коллективом ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин»». Вице-губернатор Сергей Алтухов прокомментировал ситуацию с задержкой выплат работникам предприятия.

Представители краевого профобъединения высказали опасения, что после продажи имущества и уплаты налогов может не хватить средств на выплату зарплаты работникам предприятия.

В мае 2015 года ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин»» подало в Арбитражный суд Краснодарского края иск о собственном банкротстве. В сентябре судебные приставы в рамках взыскания долгов по зарплате арестовали имущество завода.

В Краснодаре 17 октября 2015 года прошел митинг работников завода. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 6 ноября встретился с сотрудниками «Седина», 24 ноября уголовное дело о задержке зарплаты было направлено в суд. В январе сотрудникам выплатили долги. Готовность помогать заводу выразил бывший тогда главой Краснодара Владимир Евланов.

Минпромторг РФ поддержал инициативу о включении завода «Седин» в стратегию станкостроительной отрасли РФ на 2017—2030 годы. Предполагалось, что дочернее предприятие краснодарского завода «Нефтемаш» в перспективе может выкупить здание технологического корпуса станкостроительного завода имени Седина.

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