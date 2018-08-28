В Краснодаре иномарка на пешеходном переходе сбила шестилетнюю девочку

ДТП произошло 27 августа в 15:30 на пересечении улиц Пашковской и Рашпилевской.

По предварительным данным, 43-летняя женщина ехала за рулем Honda CR-V и при повороте налево наехала на шестилетнюю девочку, которая переходила через улицу Рашпилевскую вместе с сестрой на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенка отправили для осмотра в медицинское учреждение, девочке назначено амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Сотрудники ГАИ напоминают водителям о необходимости быть внимательным на дорогах, тем более перед Днем знаний. Родителей просят напомнить детям о правилах поведения на дороге. Необходимо несколько раз пройти с ребенком по безопасному маршруту «дом — школа — дом», обратить внимание детей на возможные опасные дорожные ситуации.

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