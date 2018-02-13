В Краснодаре иномарка опрокинулась на крышу

ДТП произошло 13 февраля в 19:15 на улице Уральской.

«Водитель автомобиля Nissan Maxima двигался по улице Уральской со стороны Восточного обхода. Мужчина не справился с управлением. Вследствие этого произошел занос. Иномарка опрокинулась на крышу. Затем машина врезалась в припаркованный автомобиль Chevrolet Lanos, в котором никого не было», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Водителем оказался 37-летний местный житель. Он не пострадал. Установлено, что мужчина имеет стаж вождения с 1998 года. Во время ДТП он не находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он не выдержал скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

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