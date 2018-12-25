Авария произошла 24 декабря в 16:40 на пересечении улиц Карла Маркса и Власова.
По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал за рулем Lada по улице Карла Маркса со стороны Северной в сторону Рылеева и на перекрестке с улицей Власова не уступил дорогу Toyota. В результате столкновения иномарка выехала на тротуар и врезалась в бетонную опору линии электропередачи.
В результате аварии пострадала 35-летняя девушка-водитель Toyota, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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