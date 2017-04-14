В Краснодаре иномарка протаранила четыре припаркованных автомобиля

В Краснодаре 14 апреля автомобиль Peugeot врезался в четыре припаркованных автомобиля.

«ДТП произошло в 18:30 на улице Красных Партизан. По предварительным данным, 38-летний водитель иномарки, двигавшейся со стороны улицы Аэродромной, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным машинами», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель Peugeot был госпитализирован. Больше никто в ДТП не пострадал.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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