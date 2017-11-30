В Краснодаре иномарка сбила 11-летнего школьника

Авария произошла 29 ноября в 13:00 на улице Красной.
По предварительным данным, 33-летний водитель Hyundai сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. После этого машину занесло, и она врезалась в дерево.
В результате аварии мальчику оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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