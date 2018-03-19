В Краснодаре иномарка сбила ехавших на велосипеде троих парней

Авария произошла 17 марта около 22:00 на улице Кореновской.
По данным из соцсетей, 45-летний водитель Renault Logan при обгоне сбил велосипед, который ехал по встречной полосе. На велосипеде ехали сразу трое парней.
«Все трое получили травмы. Известно, что один из пострадавших — несовершеннолетний. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару. Информация о ДТП уточняется.
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