В Краснодаре иномарка сбила ехавших на велосипеде троих парней

Авария произошла 17 марта около 22:00 на улице Кореновской.

По данным из соцсетей, 45-летний водитель Renault Logan при обгоне сбил велосипед, который ехал по встречной полосе. На велосипеде ехали сразу трое парней.

«Все трое получили травмы. Известно, что один из пострадавших — несовершеннолетний. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару. Информация о ДТП уточняется.

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