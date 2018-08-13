В Краснодаре иномарка сбила мужчину, переходившего дорогу вне зебры

ДТП произошло 12 августа в 20:05 на 1136 километре трассы М4 «Дон» в районе аэропорта.
По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Ford Focus на улице Восточный обход, 19 сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОБ ДПС ГИБДД Краснодара.
В результате аварии 29-летний мужчина с травмами был госпитализирован.
Обстоятельства аварии уточняются.
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