В Краснодаре иномарка сбила на переходе двух женщин

Авария произошла 19 сентября около 18:00 на улице Рашпилевской.

По предварительным данным, водитель Subaru ехал со стороны улицы Лузана в сторону улицы Дальней и напротив дома № 325 на улице Рашпилевской на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух женщин в возрасте 46 лет и 26 лет.

«Женщине назначили амбулаторное лечение и отпустили домой, а девушку госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Публикация от Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) Сен 19 2017 в 8:27 PDT

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