В Краснодаре иномарка сбила выбежавшую на дорогу восьмилетнюю девочку

ДТП произошло 10 сентября в 17:50 на улице Новосибирской.

«По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen напротив дома № 62 сбил восьмилетнюю девочку, которая неожиданно выбежала из-за стоящей машины на проезжую часть», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

В результате аварии школьница получила сотрясение головного мозга и ссадины.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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