В Краснодаре иномарка столкнулась с трамваем «Витязь»

В Пашковском микрорайоне Краснодара 18 февраля произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая.

Это произошло около 12:50 на улице Ярославского. Автомобиль Opel столкнулся с трамваем «Витязь», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КТТУ.

Трамвай получил незначительные повреждения и проследовал в депо. В ближайшее время он выйдет на линию. Информации о пострадавших нет.

В КТТУ просят водителей быть осторожными при пересечении трамвайных путей и уступать дорогу общественному транспорту.

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