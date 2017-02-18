В Краснодаре иномарка столкнулась с трамваем «Витязь»

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fb0e5092b85e5d88528a1e9102121834 В Краснодаре иномарка столкнулась с трамваем «Витязь» В Пашковском микрорайоне Краснодара 18 февраля произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая.

Это произошло около 12:50 на улице Ярославского. Автомобиль Opel столкнулся с трамваем «Витязь», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КТТУ.

Трамвай получил незначительные повреждения и проследовал в депо. В ближайшее время он выйдет на линию. Информации о пострадавших нет.

В КТТУ просят водителей быть осторожными при пересечении трамвайных путей и уступать дорогу общественному транспорту.

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