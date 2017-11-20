В Краснодаре иномарка врезалась в грузовик и перевернулась, погиб один человек

ДТП произошло 18 ноября около 4:00 на дороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 29-летний водитель Honda при перестроении в правую полосу врезался в грузовик MAZ, который двигался в попутном направлении. От удара легковушка перевернулась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП скончался 33-летний пассажир Honda. Также установлено, что в водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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