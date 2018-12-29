Авария произошла 29 декабря около 9:30 на пересечении улиц Садовой и МОПР.
Фотографию с места аварии интернет-порталу «Кубань 24» прислали очевидцы. На кадрах видно, что иномарка врезалась в светофор, из-за удара тот согнулся таким образом, что это создавало помеху проезду трамваев.
По словам очевидцев, трамваи на линии в сторону центра встали от остановки улица МОПР.
«В 9:33 из-за ДТП постороннего транспорта произошла остановка в движении. Простой составил около 30 минут. В 10:01 движение восстановили, трамваи пошли по расписанию», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».
Информация о ДТП устанавливается.
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