В Краснодаре иномарка выехала на тротуар и перевернулась

Авария произошла 5 декабря около 10:00 на улице Восточно-Кругликовской.

О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, машина перевернулась и врезалась в магазин.

«По предварительным данным, 28-летняя девушка ехала за рулем Citroen на улице Восточно-Кругликовской со стороны улицы 40 лет Победы в сторону Школьной. По словам водителя, ее машине создал помеху другой неустановленный автомобиль. В результате Citroen наехал на бордюр, перевернулся и вылетел на тротуар. Столкновения с магазином не было», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

В результате аварии девушка-водитель получила легкие травмы, ее отвезли в больницу на обследование. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd) 5 Дек 2018 в 12:24 PST

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