В Краснодаре иномарка вылетела на встречку и врезалась в два автомобиля, погибла женщина

Сообщение о ДТП на 7-м километре Ростовского шоссе поступило в полицию 15 декабря около 5:10.

По предварительным данным, 33-летняя женщина на Citroen выехала на полосу встречного движения и столкнулась с микроавтобусом Volkswagen и Lada.

В результате ДТП водитель Citroen скончалась на месте. Водителя микроавтобуса с травмами госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полиция проводит проверку.

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