В Краснодаре инсценировали ограбление кафе бандой в новогодних костюмах

Пользователи в социальных сетях обсуждают видео, на котором Санта Клаус, эльф и олень, размахивая оружием, похожим на автоматы, врываются в одно из краснодарских кафе.

Бандиты укладывают посетителей лицом в пол, стреляют в потолок и похищают содержимое кассы. На самом деле, никакого преступления не было — это просто инсценировка. Сотрудники кондитерской общаться с прессой отказались, а владелец, пообещав рассказать подробности, просто исчез. Удалось выяснить, что ролик снимали для одного из федеральных телеканалов, все участники этой сцены — актеры.

Заявлений в полицию, конечно, не поступало. Но после того, как видео оказалось на просторах интернета, основными посетителями стали именно правоохранители.

«Подобных сообщений в дежурную часть управления МВД по Краснодару не поступало. Вместе с тем, на основании публикации в СМИ, на место направлена оперативная группа для проведения опроса возможных свидетелей и очевидцев, а также установления предметов, внешне схожих с оружием, используемых в записи видео», — рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Элеонора Зайкина.

Сотрудники кофейни рассказали, что не знают, как именно видео попало в интернет. Пользователи соцсетей уже успели предположить, что ролик — не более, чем пиар-ход для привлечения клиентов.

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