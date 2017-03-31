В Краснодаре инвестор завершит строительство двух ЖК фирмы «Таурас-96»

Власти Краснодара, представители фирмы «Таурас-96» и компании-инвестора в марте подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии по завершению строительства двух жилых комплексов в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

Соглашение было подписано по итогам встречи города Евгения Первышова с дольщиками — собралось несколько сотен человек.

По словам мэра, инвестор уже приступил к работам на нескольких литерах. Участники обсудили ситуацию, которая сложилась на остановленных объектах компании «Таурас-96», — это пять литеров второй очереди жилого комплекса в районе улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской, а также — новый ЖК из семи литеров на улицах Семигорской и Понтийской, строительство которого не начиналось.

Инвестор ООО «СпецСтройКубань» должен завершить пять литеров (14, 16, 18, 19 и 29) жилого комплекса «Восточно-Кругликовская — Черкасская» в качестве генерального подрядчика. Уточненные графики производства работ по литерам будут размещены на сайте компании и доведены до дольщиков.

Для достройки жилого комплекса «Семигорская — Понтийская» надо пройти процедуру переуступки земельного участка по улицам Семигорской и Понтийской фирмой «Таурас-96» компании ООО «ССК». Инвестор начнет строить этот жилой комплекс уже в качестве застройщика. Будет увеличена этажность литеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Арбитражный суд Краснодарского края в феврале снял запрет на регистрационные действия в отношении участка строительной компании «Таурас-96».

Речь идет об участке площадью 76,9 тыс. кв. м на углу улиц Семигорская и Понтийская. «Таурас-96» арендовал территорию у Федерального фонда содействия развитию строительства. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края запретил Росреестру совершать регистрационные действия в отношении права аренды этого участка.

В августе 2016 года Александр Михеев, занимающий пост и. о. главы Краснодара, обсудил с дольщиками «Таурса-96» вопросы достройки проблемных домов в жилых комплексах «Семигорская — Понтийская». Он поручил департаменту строительства наладить с дольщиками постоянное взаимодействие и разработать алгоритм действий администрации.

Вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко встретился с дольщиками этих домов. Он сообщил, что проблемные дома «Таураса-96» достроит новый инвестор — компания «СпецСтройКубань».

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