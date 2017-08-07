В Краснодаре ищут мальчика, пропавшего во время купания в реке Кубань

Спасатели городской «Службы спасения» второй день ведут поиски ребенка.

По словам очевидцев, мальчик вечером 6 августа купался в районе лодочной станции на улице 1-й Воронежский проезд. Это запрещенное для купания место. Он нырнул и уже не вынырнул. Предположительно, мальчика могло унести течением.

«Произошла ужасная трагедия, которая еще раз напоминает: в Краснодаре нет мест, безопасных для купания. Состояние воды по гигиеническим нормативам во всех водоемах не соответствует необходимым требованиям. При этом особенно по своим гидрологическим характеристикам опасна река Кубань с ее местами сильным течением, многочисленными ямами и водоворотами», — сказал начальник городского управления гражданской защиты Василий Крамаренко.

Водоемы города в будние и выходные дни патрулируют четыре рейдовых группы городской «Службы спасения». На водных объектах установлено 156 специальных информационных знаков «Купание запрещено».

По информации управления гражданской защиты, сейчас в запрещенном для купания перечне — более 20 объектов: река Кубань, включая Краснодарское водохранилище, Пашковский и Краснодарский затоны, озеро Старая Кубань, все Карасунские пруды, пруды в районе ВНИИМК, Краснодарского ипподрома, поселка Колосистого и Индустриального, станице Елизаветинской и Старокорсунской, поселках Знаменском и Белозерном, хуторах Восточном, Ленина, Копанской, Лорис и Октябрьский, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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