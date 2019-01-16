Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб 45-летний местный житель.

Для установления всех обстоятельств полиция Краснодара просит граждан, владеющих информацией о происшествии, сообщить об этом по телефону +7 (918) 956-99-96 или (8861) 255-78-66, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧП произошло вечером 14 января на пересечении улиц Шевченко и Ставропольской.

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