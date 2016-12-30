В Краснодаре из 59 машин собрали новогоднюю елку

В Краснодаре 29 декабря на одной из парковок из машин собрали новогоднюю елку.

Фотографию, снятую с высоты птичьего полета, выложили в социальные сети огранизаторы мероприятия.

«Всего в акции участвовало 59 машин, на организацию самого мероприятия ушло полдня. В 22:30 водители 59 автомобилей собрались на парковке возле ТРК «Галактика». Саму фигуру собирали более двух часов, до 0:30. На съемку с воздуха ушло еще около получаса», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» организатор мероприятия и автор проекта Fly krd Андрей Дунаев.

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