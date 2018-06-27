В Краснодаре из детского дома сбежали две девочки 13 и 17 лет

В полиции объявили в розыск 17-летнюю Веру Воронцову и 13-летнюю Марию Чернышеву.

По данным полиции, девочки 25 июня в 20:30 ушли с территории детского дома «Рождественский» и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

Вера Воронцова: рост 160-165 см, худощавое телосложение, лицо бледное, голубые глаза, волосы темно-русые. Была одета в шорты камуфляжного цвета, голубую футболку, светлые кроссовки.

Мария Чернышева: рост 155-160 см, среднего телосложения, лицо смуглое, волосы темные. Была одета в джинсовые голубые шорты, красную футболку, темные кроссовки, при себе имела спортивную темную куртку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении девочек, просят позвонить по телефонам 8 (905) 476-35-22, 8 (861) 226-23-01 или 102.

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