В Краснодаре из горящего дома эвакуировали около 200 человек

В краевой столице 15 февраля из горящей многоэтажки на улице Прокофьева эвакуировали жильцов.

В доме 149 квартир, из здания эвакуировали около 200 человек. Решается вопрос об их расселении. По предварительным данным, их направят на расселение в гостиницу «Кавказ», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрация Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. На месте работают 123 человека и 44 единицы техники.

Пожар начался в 17:55. По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

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