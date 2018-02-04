В Краснодаре из окна пятиэтажки выпал парень

Инцидент произошел 3 февраля на улице Котовского около 14:00.

Произошедшее сняли очевидцы и выложили в социальные сети. На записи видно, как парень в неадекватном состоянии выходит из окна на подоконник и пытается перебраться на соседнее окно. В этот момент вслед за ним за ним появляется второй молодой человек. В какой-то момент первый срывается вниз.

«Парень скончался на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

По словам очевидцев, парень был с состоянии наркотического опьянения.

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