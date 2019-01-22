В Краснодаре из ТРЦ OZ Mall эвакуировали 300 человек

Сработала пожарная сигнализация. В 20:41 21 января диспетчеру поступила информация о задымлении в ТРЦ на улице Крылатой.

К месту вызова направили подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в соотвествии с расписанием выезда по повышенному рангу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 20:50 пожарные прибыли к месту вызова. Эвакуировали 300 человек. Причину срабатывания пожарной сигнализации установят должностные лица. На месте работает начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а также испытательная пожарная лаборатория.