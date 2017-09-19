В Краснодаре из-за анонимных звонков эвакуировали 11 торговых центров и гостиницу

Поступившие 19 сентября анонимные угрозы о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

Полицейские и сотрудники специальных служб завершили обследование торговых центров в кубанской столице.

«В течение дня поступала информация об угрозе взрывов в 11 торгово-развлекательных комплексах и одной гостинице. Везде проводилась эвакуация посетителей и персонала. Проведенные проверки подтвердили, что сообщения оказались ложными», — сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю информацию о проведенных мероприятиях оставили без комментариев, пишет «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 19 сентября эвакуировали посетителей «СБС Мегамолл», БЦ «Кавказ», ТЦ «Карнавал», ТЦ «Галактика», ТЦ «Западный» и других.

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