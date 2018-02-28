В Краснодаре из-за аварии без электроэнергии остаются 1,5 тыс. человек

По данным на 14:00 28 февраля, подачу электроэнергии восстановили 6,5 тыс. потребителей.

Работы по ликвидации последствий энергоаварии скоро будут завершены, без света остаются еще около 1,5 тыс. краснодарцев, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе АО «НЭСК-Электросети».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре утром 28 февраля из-за энергоаварии без электроэнергии остались около 8 тыс. абонентов — жители поселков Знаменского, Новознаменского, частично микрорайонов Пашковского, Комсомольского и Гидростроителей. Свет в домах Краснодара отключили из-за поломки на подстанции «Пашковская».

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