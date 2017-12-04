В Краснодаре из-за аварии без тепла остались 90 многоквартирных домов

04 декабря в 15:56

Порыв на теплотрассе на Адыгейской набережной произошел 4 декабря.

«В 15:10 от оперативного дежурного ЕДДС в Краснодаре поступила информация о порыве на теплотрассе диаметром 320 мм. В результате аварии была прекращена подача теплоснабжения на улицах Гудимы, Постовой, Красной, Коммунаров, Мира, Седина, Комсомольской, Гимназической, Красноармейской, Октябрьской, Ленина», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Под отключение попало 90 многоквартирных жилых домов. Количество людей, оставшихся без тепла, уточняется. Под отключение попали социально-значимые объекты.

Работы по ликвидации аварии выполняют аварийные бригады АО «Краснодартеплосеть»:20 человек и пять единиц техники. На месте работает оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

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