В Краснодаре из-за аварии без тепла остались более 1 тыс. человек

Авария произошла 11 ноября в 8:00 на улице Восточно-Кругликовской.

От диспетчера ЕДДС поступила информация о порыве подземной теплотрассы диаметром 200 мм. В результате без теплоносителя остались два жилых многоквартирных дома с населением около 1 тыс. 392 человека.

Начаты аварийно-восстановительные работы. На месте работает аварийная бригада «Краснодартеплосеть» в составе шести человек и двух единиц техники. На место направлена оперативная группа Краснодарского ПСГ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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