В Краснодаре из-за аварии на теплотрассе без отопления остались 28,5 тыс. человек

Утечка на подземной теплотрассе диаметром 800 мм на пересечении улиц Ким и Фурманова произошла 30 ноября.

В 17:55 была прекращена подача теплоносителя и горячей воды в 156 многоквартирных жилых домов с населением 28,5 тыс. человек и 33 социально значимых объекта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Работы по ликвидации аварии выполняет аварийная бригада АО «Краснодар-теплосеть» в составе десяти человек и шести единиц техники.

Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ 9:00 1 декабря.

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