В Краснодаре из-за бесхозной сумки эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета

Это произошло 1 октября на улице Российской.

По предварительным данным, около 12:00 в полицию позвонили местные жители и сообщили о подозрительной бесхозной сумке на территории гипермаркета. На место выехала оперативная группа и кинолог со служебной собакой. Территорию оцепили, людей вывели из помещения.

«Предмет обследовали, никой опасности не обнаружили. Сейчас гипермаркет работает в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

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