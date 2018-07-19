В Краснодаре из-за ДТП с бетономешалкой образовалась пробка

19 июля в 11:47
Авария произошла утром 19 июля на кольце Красных Партизан и Тургенева.
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. С места происшествия выложили видео.
По предварительным данным, столкнулись бетономешалка и легковушка.
По словам очевидцев, движение в сторону центра полностью блокировано. Образовалась пробка. Затор начинается от улицы Брюсова.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», завершить капитальный ремонт улицы Тургенева планируют к 1 октября.
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