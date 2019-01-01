Сообщение о возгорании на балконе квартиры на улице Московской, 154 поступило в МЧС 1 января в 0:17.

Видеозапись с места пожара опубликовали в социальных сетях. По словам очевидцев, на балкон попал фейерверк.

«На место выехали девять человек и три единицы техники. В 0:26 подразделения прибыли на место. Выяснилось, что на балконе горят б/у вещи. В 0:31 огонь локализовали, в 0:32 — ликвидировали. Площадь возгорания составила 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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