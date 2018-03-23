В Краснодаре из-за игрушек участники акции устроили давку в гипермаркете

Подвоз акционных игрушек 23 марта вызвал ажиотаж в одном из магазинов торговой сети «Магнит».

Видеозапись с камеры наблюдения опубликовали в социальных сетях. Очевидцы пишут, что толпа людей ждала открытия магазина, чтобы купить игрушку по акции, для чего предварительно необходимо было собрать наклейки. Когда двери магазина открылись, люди кинусь к полкам и наперегонки выхватывали коробки с мягкими игрушками.

На официальном сайте торговой сети сказано, что акция проводится в 12 тыс. магазинов. Ее сроки изменили организаторы: изначально наклейки для участия должны были выдавать до середины апреля. Сейчас говорится о том, что наклейки будут выдавать до 27 марта, а игрушки по ней — до 17 апреля.

Представители торговой сети заявили, что игрушек хватит для всех участников акции.

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