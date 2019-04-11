В Краснодаре из-за короткого замыкания в многоэтажке эвакуировали 65 детей

На пульт диспетчера 11 апреля в 13:17 поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Восточно-Кругликовской.

В 13:18 на место направили подразделения. В 13:24 по прибытии установили, что произошло короткое замыкание электропроводки без горения в торговом помещении на первом этаже.

«В этом многоэтажном доме находятся два детских развивающих центра. Задымления на территории учреждений не было, однако персонал предпринял правильные действия, слаженно и оперативно эвакуировав детей», — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Серый.

Всего эвакуировали 65 детей и 14 человек персонала. В результате происшествия пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.