В Краснодаре из-за обвала грунта временно ограничили движение на улице Советской

Обвал грунта произошел 23 мая в 19:05.

Участок улицы Советской от Октябрьской до Кубанской Набережной временно закрыт для движения транспорта.

«Сейчас этот участок огражден забором, выставлены дорожные знаки. Движение транспорта по улице Октябрьской осуществляется в обычном режиме», — рассказал начальник отдела департамента городского хозяйства и ТЭК Алена Огиенко.

Как уточнили специалисты, на этом участке несколько дней назад сотрудники ООО «Краснодар Водоканал» вырыли котлован размерами 5м на 2 м, и глубиной около 2,5 м. Это было необходимо для выполнения работ по горизонтально-направленному бурению для последующей замены части фекального коллектора диаметром 200 мм на протяжении 57 м. Опасный обвал грунта одной из стенок котлована произошел после того, как накануне прошли обильные осадки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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