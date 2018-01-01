В Краснодаре из-за петарды произошел пожар в 17-этажном жилом доме

Сообщение о возгорании многоэтажки на улице Ленина, 64 поступило в МЧС 1 января в 0:28.

Видеозапись с места пожара появилась в соцсетях.

«На место выехали 23 человека личного состава и девять единиц техники. В 0:39 огонь локализовали, в 0:42 полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 5 кв. м. Причиной возгорания стала петарда, которая попала в наружный шов обшивки дома», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При пожаре никто не пострадал.

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