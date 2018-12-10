В Краснодаре из-за подозрительного предмета оцепили здание школы

Нашли предмет 10 декабря около школы № 55 на улице Минской.

«В ОМВД России по Краснодару в 12:40 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета около учебного заведения. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии, территорию оцепили и обследовали. Опасных предметов не обнаружили. Сотрудники полиции эвакуацию учащихся не проводили», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас школа работает в штатном режиме.

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