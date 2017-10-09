В Краснодаре из-за поломки трамвая произошло массовое скопление пассажиров

В краевой столице 9 октября на пересечении улиц Коммунаров и Гаврилова сломался трамвай. Из-за этого в утренний часпик на конечной остановке на улице Солнечной скопилось около сотни людей.

Фотографии остановки, на которой скопились ожидающие трамвай пассажиры, опубликовали в соцсетях.

«Около 8:00 произошла поломка вагона на улице Коммунаров в районе пересечения с Гаврилова. В течение 15 минут вагон отбуксировали на кольцо на улице 40 лет Победы. Из-за этого инцидента произошла задержка в движении на линии. После того, как поломанный вагон убрали с линии, трамваи наверстали график движения», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь МУП «КТТУ» Олег Бодня.

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