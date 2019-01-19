Возгорание произошло утром 19 января в многоквартирном жилом доме на улице Есенина.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру ЦППС Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 5:31. Прибывшие в 5:39 на место подразделения установили, что горит квартира на шестом этаже шестиэтажного дома. Площадь пожара составила 80 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели эвакуировали 50 жильцов дома.

В 5:55 огонь локализовали. В 6:08 пожарные ликвидировали открытое горение. Полностью потушили пожар в 6:57.

На месте происшествия работали 34 человека и 11 единиц техники, от МЧС России — 18 человек и пять единиц техники.

Причина пожара устанавливается. В результате возгорания есть пострадавшие.

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