Сообщение о возгорании в одной из квартир на четвертом этаже многоэтажки на улице Черкасской, 68 поступило в МЧС 11 января в 13:14.

Видеозапись, на которой видно, как горит квартира, опубликовали в социальных сетях.

Выехали два ствола «Дельта», четыре звена газодымозащитной службы. В 13:24 они прибыли на место. Площадь пожара составляет около 40 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 13:33 огонь локализовали, в 13:34 — ликвидировали открытое горение. В 13:52 пожар полностью потушили. Спасли четырех человек, эвакуировали — 20. На месте работали 33 человека и восемь единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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