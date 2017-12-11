В Краснодаре из-за пожара из детского сада эвакуировали воспитателей и детей

Сообщение о возгорании в пищеблоке детского сада на улице Селезнева поступило 11 декабря в 11:01.

В 11:08 на место прибыли пять единиц техники и 20 человек. Оказалось, что источник возгорания находится на кухне. В 11:09 огонь локализовали, в 11:10 — ликвидировали. Площадь пожара составила 5 кв. м., сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Детей и персонал эвакуировали. При пожаре никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.

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