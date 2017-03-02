В Краснодаре из-за пожара на заводе изменили маршрут троллейбуса № 8

В Краснодаре 2 марта на время тушения пожара на заводе по улице Кожевенной изменили движение общественного транспорта.

«Изменения коснулись только троллейбуса № 8. Со стороны ЮМР в сторону вокзала Краснодар-1 он следует теперь по улицам Алма-Атинской и Северной. Обратно троллейбус едет обычным маршрутом», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Дмитрий Вохмянин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 2 марта загорелся цех. Сообщение о пожаре на улице Кожевенной, 18 поступило в МЧС в 11:45. Из здания эвакуировали 50 человек, с помощью автолестницы спасли 15 человек. В 13:07 пожар был локализован на площади 500 кв. м. Всего для ликвидации последствий пожара привлекли 106 человек и 30 единиц техники.

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