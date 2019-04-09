В Краснодаре из-за распыления газового баллончика из школы эвакуировали 736 человек

Это произошло 9 апреля перед уроком биологии в школе №55 на улице Минской в Юбилейном микрорайоне.

В 9:45 в отдел полиции Юбилейного микрорайона Краснодара поступило сообщение о том, что в помещении класса биологии, предположительно, распылили газовой баллончик. Из школы эвакуировали 736 человек, из них 23 учителя. В классе в момент происшествия находился 21 человек.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних городской полиции установили, что баллончик распылил 14-летний ученик восьмого класса. Позже его обнаружили в одном из шкафов в классе. Подросток сказал, что он случайно нашел баллончик на улице около школы», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Он добавил, что в настоящее время в полиции проводят проверку, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о постановке подростка на профилактический учет в полиции. Также опрашивают учеников.

Сейчас учебное заведение работает в штатном режиме.