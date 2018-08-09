В Краснодаре из-за ремонта изменят схему движения нескольких маршрутов транспорта

09 августа в 18:53

В ночное время с 10 по 15 августа временно изменится схема движения шести трамвайных и двух троллейбусных маршрутов.

Перекладка трамвайного полотна на перекрестке улиц Северной и Садовой начнется в ночь с 10 на 11 августа. Каждый вечер с 10 по 15 августа с 21:00 до 05:30 следующего утра будет действовать временная схема движения трамваев № 2, 3, 15, 20, 21, 22 и троллейбусов № 12 и 13.

Трамваи маршрута № 2 улица Декабристов — улица Индустриальная с 22:10 от конечной остановки Индустриальная будут следовать до разворотного кольца, расположенного на пересечении 40 лет Победы и Колхозной. Обратно — по улице Коммунаров до ж/д вокзала Краснодар-1 и далее — в Западное депо.

Трамваи маршрута № 3 Западное депо — улица Декабристов в будни 10, 13, 14 и 15 августа с 21:10 и выходные 11 и 12 августа с 21:25 от Западного депо будут следовать обычным маршрутом до улицы Коммунаров, затем — по Коммунаров до Гоголя, далее на улице Железнодорожной повернут на Дмитриевскую дамбу к Горького и проследуют по маршруту к Западному депо. Последний рейс «тройки» от улицы Декабристов в будни отправится в 21:45, а в выходные — в 21:27. От Западного депо в будни он отправится в 20:54, в выходные — в 21:01.

Трамваи маршрута № 15 Железнодорожный вокзал Краснодар-1 — улица Солнечная изменят схему движения только в выходные 11 и 12 августа. В 21:45 с вокзала трамвай пойдет до разворотного кольца на пересечении 40 лет Победы и Колхозной, обратно — по Коммунаров до ж/д вокзала Краснодар-1, далее — в Западное депо.

Трамваи маршрута № 20 Хладокомбинат — улица Декабристов будут следовать по Клинической до Колхозной через Офицерскую по Коммунаров, с поворотом на улицу Гоголя к Железнодорожной, и далее по своему маршруту до конечной или в Восточное депо. Изменения начнут действовать от конечной остановки на Декабристов с 22:00 в будни и в 22:10 в выходные. От остановки Хладокомбинат в будни — в 21:40, в выходные — с 21:50. Трамваи маршрута № 21 Юбилейный микрорайон — улица Солнечная в будни с 21:35 и в выходные с 21:41 из ЮМР проследуют до Индустриальной и далее в Западное депо. С Солнечной и в выходные, и в будни с 22:00 будут следовать по Коммунаров на ж/д вокзал Краснодар-1 и далее — в Западное депо.

Последний рейс трамвая № 21 по полному маршруту с ЮМР отправится в 21:07, от улицы Солнечной — в 21:40.

Трамваи маршрута № 22 улица Димитрова — улица Солнечная поменяют схему движения только в будни. Вагоны от Димитрова проследуют с 21:36 по Железнодорожной до остановки «Выход к вокзалу Краснодар-1», далее — по улице имени Гоголя через Коммунаров к Островского, после выйдут на привычный маршрут по улице Московской. В обратном направлении — с 21:50.

Последний рейс трамвая № 22 отправится по маршруту от улицы Солнечной в 21:25, от Димитрова — в 21:19.

Вечером 10 и 11 августа троллейбусы № 12 Стадион «Кубань» — улица Дмитрия Благоева с 21:55 от стадиона поедут по улице Северной и Ялтинской. С 22:35 — к депо № 2. Троллейбус № 13 улица Дмитрия Благоева — Бальнеолечебница с 22:00 из ГМР проследует до стадиона «Кубань».

С 21:30 12 августа троллейбусы № 12 из ГМР будут следовать только до Центрального колхозного рынка, № 13 — с 20:55 до стадиона «Кубань».

В будни с 13 по 15 августа троллейбусы № 12 до Центрального колхозного рынка будут следовать с 21:15, № 13 с 20:35 поедут из ГМР до кинотеатра «Аврора», с 21:00 — до стадиона «Кубань», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре временно изменят движение по улице Северной в районе Садовой. С 10 по 16 августа каждую ночь с 22:00 до 5:00 для проезда будут открыты три полосы движения из шести по улице Северной.

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