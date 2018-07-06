В Краснодаре из-за ремонта коммунальных сетей частично перекрыли три улицы

С 6 июля ограничили движение по одной из полос на улицах Седина, Мира и Ипподромной.

На пересечении улиц Мира и Суворова будут прокладывать газовую трубу. Работы продлятся почти две недели. На Седина от Головатого до Кузнечной планируют до 6 августа обновить водопровод. А на Ипподромной в районе Садового моста заменят участок канализационных труб.

Все работы будут проходить на одной из полос движения, то есть перекрывать улицы полностью не потребуется. Как только бригады закончат ремонт, их сменит дорожная техника, чтобы заново постелить асфальтовое полотно. До этого перекрестки будут обозначены временными дорожными знаками.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник