В Краснодаре из-за ремонта коммуникаций на Тургеневском мосту на две недели ограничат движение

Ограничения введут с 0:00 27 августа до 0:00 9 сентября в рамках работ по капитальному ремонту улицы Тургенева. Это связано с необходимостью переустройства инженерных коммуникаций на участке возле контрольно-пропускного пункта ГИБДД.

«Сначала будет закрыта для движения одна сторона проезжей части моста, затем другая. Таким образом, на въезде в Краснодар и выезде из него движение в течение 14 дней в обе стороны будет осуществляться не по четырем, а по двум полосам. Работы необходимо провести, чтобы завершить переподключение и переустройство сетей коммуникаций, которые заново построены на всем протяжении капитального ремонта улицы Тургенева от улицы Калинина до улицы Гагарина», — рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Афиногенов.

Он также добавил, что по мере проведения работ, будут также по очереди закрывать для движения сначала подъем на мост, а затем спуск с него на него в сторону улицы Кубанской Набережной. При этом перекресток улиц Тургенева и Калинина перекрываться не будет. Для организации регулирования движения установят дополнительные временные дорожные знаки.

Капитальный ремонт улицы Тургенева от улицы Северной до Гагарина входит в завершающую стадию: с 29 августа стартуют работы по устройству дорожной одежды и укладке асфальтобетонного покрытия на оставшихся незаасфальтированными участках, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи с ремонтом будет полностью закрыто движение транспорта на перекрестке улицы Тургенева и Красных Партизан почти на месяц — с 0:00 29 августа до 0:00 25 сентября. Все эти работы ведутся в рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

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