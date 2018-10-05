В Краснодаре из-за ремонта на улице 1-го Мая изменится схема движения транспорта

Движение ограничат от улицы 40-летия Победы до Черкасской с 23:00 6 октября до 8:00 8 октября.

Выполнят работы по фрезерованию старого дорожного покрытия и устройству выравнивающего слоя для дальнейшей укладки нового асфальтобетонного покрытия.

«В связи с этим почти на двое суток изменят свой путь следования шесть автобусных маршрутов и закроется движение по участку для личного транспорта. При этом будет обеспечен проезд карет «скорой помощи» к Краевой клинической больнице имени Очаповского», — рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Автобусные маршруты № 3, 11, 25, 45, 47 проследуют 6 и 7 октября в объезд ремонтируемого участка по улице Героев-Разведчиков, Черкасской, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы и далее по установленным маршрутам, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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