В Краснодаре из-за ремонта на улице Гоголя изменятся четыре трамвайных маршрута

Изменения в расписании трамваев № 4, 5, 8, 11 будут действовать в течение двух ночей — с 19 на 20 июня и с 20 на 21 июня.

«Изменение движения трамваев связано с капитальным ремонтом путей на улице Гоголя. Работы будет проводить Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров», — сказал заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Трамваи маршрута № 4 после 22:00 будут следовать из Комсомольского микрорайона с поворотом с улицы Железнодорожной на Дмитриевскую Дамбу, далее — по Садовой до улицы Декабристов. Обратно вагоны проследуют тем же маршрутом до Комсомольского микрорайона или в Восточное депо. Последний рейс трамвая № 4 от остановки конечной на улице Индустриальной до Комсомольского микрорайона отправится в 22:18, из Комсомольского микрорайона до конечной на Индустриальную — в 21:45.

Трамваи маршрутов № 5 и № 8 после 22:44 от конечной на улице Солнечной до Восточного трамвайного депо будут следовать через улицу Садовую. Последний рейс трамвая № 5 от Солнечной до конечной на улице 8 Марта (Пашковский микрорайон) отправится в 22:17. Обратный полный маршрут отправится в 21:26. Последний рейс трамвая № 8 от конечной на Солнечной отправится в 22:31 — по улице Коммунаров. От Хладокомбината до конечной на Солнечной — в 21:54.

Трамваи маршрута № 11 после 22:30 из Юбилейного микрорайона будут курсировать до остановки на улице Индустриальной, далее — от Кооперативного рынка по маршруту трамвая № 2. Последний рейс от вокзала Краснодар 1 до Юбилейного микрорайона пойдет в 22:42. Последний рейс из Юбилейного микрорайона на вокзал — в 22:05, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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