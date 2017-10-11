В Краснодаре из-за ремонта на улице Новороссийской изменили маршрут автобуса № 10

Новая схема движения начала действовать 11 октября.

На время проведения дорожных работ на улице Новороссийской изменена схема движения автобуса маршрута № 10. В направлении поселок 1-е отделение учхоза Кубань автобусы будут идти по улицам Новороссийской, Волжской, Селезнева, Ялтинской, Северной и далее по маршруту, сообщается на сайте администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 марта заявил, что краснодарские дороги на улицах Тургенева и Новороссийской находятся в «убитом» состоянии. По его словам, на ремонт дорог в городе предусмотрена беспрецедентная сумма.

Краснодарский студент Валерий Лебедев 15 июня во время прямой линии рассказал президенту РФ Владимиру Путину о плохом состоянии улицы Новороссийской. Он спросил президента, может ли быть дорога в таком состоянии. Затем он показал на видео улицу Новороссийскую.

К ремонту улицы Новороссийской приступили в августе.

Подрядчиков обяжут переделывать дороги в Краснодаре в случае неполадок. В график ремонта включили 51 участок.

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